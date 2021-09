GE : Contrat de 40 éoliennes terrestres au Maroc

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par Energie Eolienne du Maroc (EEM), un développeur de projets éoliens et filiale à 100 % de Nareva Holding, afin de fournir 40 éoliennes terrestres Cypress de 5 MW dans le cadre de l'extension de 200 MW du parc éolien d'Aftissat, au Maroc.



Les opérations devraient débuter en 2023 et vont permettre d'accompagner l'ambition marocaine d'installer 52% de la capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030.



Ce contrat est le premier signé par GE Renewable Energy pour son éolienne terrestre Cypress au Maroc et permettra de constituer le plus grand parc éolien d'éoliennes Cypress de GE dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique.





