Fraport : Le trafic s'est redressé à Francfort en novembre

(CercleFinance.com) - Fraport a annoncé lundi avoir enregistré une multiplication par plus de quatre de son trafic passagers à l'aéroport de Francfort au mois de novembre.



L'exploitant aéroportuaire indique dans un communiqué avoir accueilli quelque 2,9 millions de passagers le mois dernier, contre 656.420 un an plus tôt, un chiffre 'particulièrement faible' dû aux mesures de restriction qui avait été prises à l'automne 2020.



Dans son communiqué, Fraport souligne que la reprise du trafic s'explique par la forte demande dont bénéficient les destinations européennes de vacances et par la réouverture des frontières américaines aux vols internationaux.



Le niveau d'activité du mois dernier reste cependant inférieur de 42,8% à ceux de novembre 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire, précise-t-il dans le communiqué.



Fraport ajoute s'attendre à un nouveau ralentissement de son trafic passagers au mois de décembre du fait de la résurgence du virus et des mesures de restriction à la circulation qui l'accompagnent.



Le titre était en baisse de 1% à la Bourse de Francfort après la parution de ces chiffres.



