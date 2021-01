Europe : Le marché automobile européen s'est effondré d'un quart en 2020

PARIS (Reuters) - Le marché automobile européen s'est effondré de près d'un quart (-24,3%) en 2020 en raison de la crise du coronavirus, soit une baisse de près de quatre millions de véhicules vendus, la plus forte jamais enregistrée, montrent les chiffres publiés mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Pour la France, la chute a été de 25,5% avec 1,65 million de voitures neuves vendues.

"Les mesures de freinage (de l'épidémie), notamment les confinements complets et les autres restrictions tout au long de l'année, ont eu un impact sans précédent sur les ventes automobiles" en Europe, commente l'ACEA.

Il s'est vendu 11,96 millions de voitures neuves en 2020 dans les pays de l'Union européenne, au Royaume-Uni et dans les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège et Suisse), contre 15,8 millions en 2019.

Sur le seul mois de décembre, le recul a été de 3,7% sur un an avec des situations contrastées entre les principaux marchés du continent. Les ventes de voitures neuves ont ainsi baissé de 14,9% en France et de 11,8% en Italie alors qu'elles ont progressé de 9,9% en Allemagne et sont restées quasiment stables en Espagne.

Au niveau des constructeurs, PSA a vu ses ventes progresser de 1,7% le mois dernier en Europe, malgré une chute de plus de 30% sur l'ensemble de l'année, tandis que son nouvel allié au sein de Stellantis, Fiat Chrysler, a enregistré un gain de 7,5% en décembre et une baisse annuelle de 26%.

Les ventes de Renault ont plongé de 25,7% sur l'ensemble de 2020, avec un recul de 15,6% en décembre, selon les données de l'ACEA.

