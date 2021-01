Ericsson : Va alimenter le réseau 5G de dtac en Thaïlande

(CercleFinance.com) - Ericsson indique que ses produits et solutions 5G RAN alimenteront les services 5G de l'opérateur thaïlandais dtac dans la zone métropolitaine de Bangkok, les plaines centrales ainsi que la région économique et industrielle de l'est de la Thaïlande.



Ericsson Spectrum Sharing permettra notamment à dtac de partager dynamiquement le trafic 4G et 5G pour prendre en charge une transition fluide, rapide et rentable vers la 5G, indique Ericsson,



Les abonnés mobiles, les entreprises, les industries et les municipalités de Thaïlande devraient ainsi bénéficier de la capacité à haut débit, à faible latence et à haut débit de la 5G, précise le communiqué.



