Ericsson : Déploie la 5G en Tanzanie avec Tigo Tanzania

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce le lancement de la 5G à Dar Es Salaam, Dodoma et Zanzibar, en partenariat avec Tigo Tanzania, ainsi que la modernisation du réseau 4G existant à travers le pays.



La 5G doit maintenant être progressivement déployée dans le reste du pays et notamment 'à des endroits stratégiques', dixit Ericsson.



Par ailleurs, un logiciel cognitif basé sur l'intelligence artificielle (IA) sera aussi introduit pour l'optimisation du réseau, ajoute Ericsson.



Il s'agira notamment d'évaluer les futures demandes de réseau (grâce à une surveillance active et à une évaluation prédictive) et de répondre aux demandes de performances de plus en plus critiques tout en améliorant l'expérience utilisateur.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.