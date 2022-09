EDPR : Un parc éolien inauguré en Italie du Sud

(CercleFinance.com) - EDP Renewables annonce avoir inauguré jeudi le parc éolien de Craco et Stigliano, dans la région de Basilicate en Italie du Sud, installations comptant 10 turbines, d'une capacité de 3,5 MW chacune, soit une capacité totale de 35 MW.



Le parc éolien sera en capacité de produire 79 GWh/an, permettant d'éviter l'émission de 37.250 tonnes de CO2 par an, et d'alimenter 26.280 foyers. Avec cette nouvelle installation, EDPR dispose d'une capacité totale de 463 MW en Italie.



'La crise énergétique que traverse l'Europe actuellement, et l'urgence de l'indépendance énergétique, nous conduisent à renforcer notre engagement dans la production d'énergie renouvelable', commente Miguel Stilwell d'Andrade, PDG d'EDP Renewables.



