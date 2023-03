BMW : Récompensé pour sa politique d'égalité des salaires

(CercleFinance.com) - BMW AG est la première entreprise en Allemagne à recevoir la certification de haut niveau du Fair Pay Innovation Lab (FPI).



Ce document réaffirme le fait que les structures de rémunération de l'entreprise sont équitables, sans différence significative entre les rémunérations globales des femmes et des hommes.



L'attribution du certificat universel d'équité salariale, sous le patronage du ministre allemand du travail et des affaires sociales, Hubertus Heil, a été annoncée par la FPI aujourd'hui, 7 mars, à l'occasion de la Journée internationale de l'égalité des salaires.



' Le groupe BMW croit à la performance et à la récompense dans des conditions de travail équitables et un environnement qui offre des possibilités de carrière à tous nos collaborateurs talentueux ', a déclaré Ilka Horstmeier, membre du comité de direction de BMW AG.



' Les conventions collectives conclues par les syndicats apportent une contribution précieuse à cet égard, et nous sommes fiers d'être honorés par cette certification ', a ajouté Martin Kimmich, président du comité général d'entreprise de BMW AG.



