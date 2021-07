Bayer : Vente de l'activité d'enrobage des semences à Solvay

(CercleFinance.com) - Bayer annonce la finalisation de la vente de son activité mondiale d'enrobage et d'amélioration des semences à Solvay.



Dans ce cadre, l'ensemble du portefeuille de produits du site de Méréville (France) ainsi que les projets de R&D et les opérations aux USA et au Brésil, vont être intégralement transférés à Solvay.



' Ce développement va nous permettre de réinvestir dans d'autres domaines prioritaires au sein de notre division phytotechnie, tout en permettant à Solvay de concrétiser le potentiel à long terme de l'activité mondiale d'enrobage des semences', a déclaré Ralf Glaubitz, responsable de la gestion des actifs de l'activité mondiale SeedGrowth de Bayer.



Solvay restera toutefois un partenaire stratégique pour les activités semencières de Bayer grâce à son statut de fournisseur exclusif pour le pelliculage des produits Bayer SeedGrowth/Bayer Seeds pendant une période d'au moins cinq ans.



