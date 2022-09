BASF : Signe un accord avec Samsung Heavy Industries

(CercleFinance.com) - BASF et Samsung Heavy Industries (SHI) vont réaliser en collaboration une évaluation de la faisabilité du captage du CO2 à bord des navires maritimes en utilisant la technologie OASE® blue de BASF pour les applications de gaz de combustion.



Les deux parties ont signé un protocole d'accord sur la technologie de captage et de stockage du carbone à bord (OCCS) lors du salon professionnel Gastech 2022 à Milan, en Italie.



BASF apportera son soutien grâce à son expertise en matière de gaz naturel liquéfié flottant (FLNG) et à sa technologie OASE blue. SHI évaluera la faisabilité de l'installation de la technologie de traitement des gaz à bord des navires maritimes.



'Grâce à la coopération avec BASF, Samsung Heavy Industries a mis au point un système efficace de capture du carbone à bord, qui permettra d'acquérir un avantage concurrentiel sur un marché du transport maritime à faible émission de carbone', a déclaré Youngkyu Ahn, responsable de l'ingénierie commerciale de la construction navale chez Samsung Heavy Industries.



'En tant qu'accélérateur du portefeuille de BASF, la suite de technologies OASE est parfaitement adaptée pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité ', a ajouté Lawrence Loe, directeur de l'excellence en matière de traitement des gaz OASE®, Intermediates Asia Pacific, BASF.



