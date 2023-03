BAE Systems : Partenariat autour de l'avion électrique

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce une collaboration avec le constructeur suédois d'avions électriques Heart Aerospace afin de développer le système de batterie de l'avion électrique régional ES-30 de Heart.



Cette batterie sera la première du genre à être intégrée dans un avion régional électrique à décollage et atterrissage conventionnel (eCTOL). Elle lui permettra de fonctionner efficacement, sans émission et avec un faible volume sonore.



'Notre solution de pointe s'appuie sur des décennies d'expertise dans la fourniture de technologies et de systèmes nécessaires pour faire progresser le transport durable', a déclaré Ehtisham Siddiqui, vice-président et directeur général des solutions de contrôle et d'avionique chez BAE Systems.



BAE précise que l'ES-30 sera propulsé par quatre moteurs électriques et disposera d'une autonomie tout électrique de 200 kilomètres, d'une autonomie hybride de réserve étendue de 400 kilomètres avec 30 passagers et de la capacité de voler jusqu'à 800 kilomètres avec 25 passagers.



Heart Aerospace dispose déjà d'un total de 230 commandes et 100 options pour l'ES-30, ainsi qu'une lettre d'intention pour 108 appareils supplémentaires, ajoute BAE Systems.





