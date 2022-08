Avec la chute de la Bourse, le fonds souverain norvégien encaisse l'une des pires pertes de son histoire

(BFM Bourse) - Le fonds souverain norvégien a accusé un retour sur investissement négatif sur les six premiers mois de 2022, miné par la chute des marchés actions et des valeurs technologiques en particulier.

Le fonds souverain norvégien a pris de plein fouet la chute des marchés actions. Le plus important fonds souverain au monde a ainsi accusé un retour sur un investissement négatif sur les six premiers mois de l’année de 14,4%. Ce qui représente en valeur 1.680 milliards de couronnes norvégiennes, soit environ 170 milliard d’euros.

Dans le détail, la valeur des actifs gérés par le fonds a enregistré une baisse de 682 milliards de couronnes (69 milliards d'euros au cours actuel) en six mois. Il faut y ajouter 642 milliards de couronnes liés à l'affaiblissement de la monnaie norvégienne face aux autres devises (principalement le dollar et l'euro) et 356 milliards ponctionnés par le gouvernement. Soit 1.680 milliards de couronnes norvégiennes au total.

A fin juin, le fonds souverain norvégien était valorisé au total à 11.657 milliards de couronnes soit un peu plus de 1.180 milliards d’euros (contre 12.340 milliards de couronnes fin 2021, soit 1.247 milliards d'euros au cours actuel). Ses investissements étaient en majorité placés dans les actions, à hauteur de 68,5%. Suivent le "fixed income" (comme les obligations) qui pèse 28,3% et l’immobilier non coté (3%).

"Le marché a été caractérisé par la hausse des taux d'intérêt, une inflation élevée et la guerre en Europe, a expliqué Nicolai Tangen, directeur général du fonds, dans un communiqué.

Cité par l’AFP, le dirigeant a également expliqué lors d’une présentation que ce rendement négatif de 14,4% était le deuxième plus fort essuyé par le fonds sur un semestre dans son histoire, et le plus important en couronnes. Sur une année entière, il faut remonter à 2008 et à la crise des subprimes pour trouver des données encore pires, avec à l'époque un rendement de -23,3% sur l'ensemble de l'année.

Forte chute des investissements en action

Par classe d'actifs, les investissements en actions du fonds ont accusé un rendement négatif de 17% sur le semestre. "Les valeurs technologiques ont été particulièrement malmenées, avec un rendement de -28%", a souligné Nicolai Tangen. Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon constituaient à fin juin les quatre plus fortes participations du fonds en valeurs, la cinquième étant le groupe agroalimentaire suisse Nestlé.

Sur le premier semestre, les plus lourdes pertes du fonds norvégien sont à mettre à l'actif de Meta-Facebook (-38 milliards de couronnes), Amazon (-35 milliards), Apple (-30 milliards), Microsoft (-29 milliards) et Nvidia (-24 milliards).

L’ensemble des secteurs dans lequel le fonds est présent ont affiché des retours sur investissement négatifs à l’exception notable de l'énergie, qui a dégagé un rendement de 13% sur le premier semestre.

J.M. avec AFP