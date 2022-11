Attirés par les prix bas et d'importants rabais, les clients ont afflué dans les magasins Walmart

(BFM Bourse) - Le numéro un mondial de la distribution a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Walmart a vu ses ventes progresser au troisième trimestre, les clients de l'enseigne ayant été séduits par les prix bas en cette période d'inflation.

Après avoir lancé un avertissement sur ses résultats en juillet dernier, Walmart présente un tout autre visage. La dernière publication du numéro un mondial de la grande distribution révèle une activité trimestrielle supérieure aux attentes.

Au troisième trimestre, le groupe basé à Bentonville dans l'Arkansas a en effet réalisé un chiffre d'affaires de 152,8 milliards de dollars, des revenus bien supérieurs aux 148 milliards de dollars attendus par le marché. A données comparables, la croissance ressort à 8,2% sur un an et à 9,8% à devises constantes. Du côté du bénéfice ajusté par action, Walmart crée également la surprise et annonce un profit ajusté par action de 1,50 dollar. Le consensus s'attendait à un bénéfice ajusté par action de 1,38 dollar.

Les consommateurs ont nettement privilégié les prix bas pratiqués par Walmart, en cette période d'inflation persistante dans le pays. "Le coût des articles du quotidien restant obstinément élevé dans trop de catégories, de plus en plus de clients nous choisissent pour nos prix et notre éventail de produits", a souligné le patron de l'entreprise, Doug McMillon, lors d'une conférence téléphonique.

Des prix bas pour attirer les clients

Les clients ont également été séduits par les fortes remises sur les vêtements et les produits électroniques. Pour écouler ses stocks, le géant de la distribution a dû multiplier les rabais dans ses magasins. La bonne tenue de l'activité de Walmart est récompensée en Bourse. Le titre gagnait plus de 7% à Wall Street.

Walmart a également relevé ses prévisions annuelles. Ce qui ne manque pas de séduire une nouvelle fois les marchés. Walmart table désormais sur une hausse de son chiffre d'affaires de 5,5% pour son année comptable, qui se termine fin janvier, contre 4,5% auparavant. La baisse de son profit opérationnel sera moins forte qu'attendu. Walmart table sur un repli compris entre 6,5% à 7,5%, bien moins que la baisse de 9% à 11% annoncée initialement.

Cité par Reuters, le directeur financier John David Rainey a déclaré: "En cette période d'incertitude macroéconomique, nous pensons que nous sommes bien équipés pour continuer à gagner des parts de marché dans un environnement où les consommateurs ont besoin de dépenser davantage".

Les résultats trimestriels des détaillants tout comme leurs perspectives pour la fin d'année seront étroitement surveillés par les investisseurs en cette période d'inflation. Target annoncera par exemple ses résultats trimestriels mercredi.