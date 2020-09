AstraZeneca : Résultats d'un essai pour la rhinosinusite

(CercleFinance.com) - Les résultats de l'essai de phase III OSTRO ont montré que le Fasenra d'AstraZeneca (benralizumab) comparé au placebo a démontré une amélioration statistiquement significative de la taille des polypes nasaux et de l'obstruction nasale chez les patients atteints de rhinosinusite chronique avec polypes nasaux (CRSwNP).



Fasenra a démontré une amélioration statistiquement significative du score de polype nasal total endoscopique (NPS) et du score de blocage nasal (NBS) par rapport au placebo.



Le CRSwNP est une maladie inflammatoire associée à des niveaux élevés d'éosinophiles dans les voies respiratoires supérieures et caractérisée par des excroissances bénignes appelées polypes nasaux.



Les polypes peuvent provoquer une obstruction et un écoulement nasaux, une réduction ou une perte de l'odorat, des troubles du sommeil et d'autres effets indésirables.



