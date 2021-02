AstraZeneca : Autorisation en urgence du vaccin par l'OMS

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que son vaccin contre la Covid-19 a reçu de la part de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) une autorisation d'utilisation en urgence afin de prévenir la maladie chez les personnes âgées de 18 ans et plus, y compris celles de plus de 65 ans.



Le groupe consultatif stratégique d'experts sur la vaccination de l'OMS a recommandé un intervalle de dosage de huit à 12 semaines, et l'utilisation du vaccin dans les pays où de nouvelles variantes, y compris la variante sud-africaine B1.351, sont répandues.



AstraZeneca et le Serum Institute of India travailleront maintenant avec la Facilité COVAX pour commencer à fournir le vaccin dans le monde entier, la majorité allant dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, le plus rapidement possible.



