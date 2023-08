Allurion, le concepteur du ballon gastrique sans chirurgie, débarque en Bourse

(BFM Bourse) - La jeune société spécialisée dans la lutte contre l'obésité va faire ses premiers pas ce mercredi à la Bourse de New York via un rapprochement avec la SPAC Compute Health Acquisition Corp.

La start-up américaine Allurion, spécialisée dans la lutte contre l'obésité, fait son entrée mercredi à la Bourse de New York, afin d'accéder à de nouveaux capitaux pour accélérer sa croissance à l'échelle internationale.

Cette cotation est l'aboutissement de sa fusion avec Compute Health Acquisition Corp., une SPAC ou "Special Purpose Acquisition Company", c'est-à-dire une entreprise sans activité commerciale mais spécialement constituée pour lever des fonds en entrant en Bourse en vue d'acquérir une entreprise cible, en l'occurrence Allurion.

L'opération lui a permis de lever environ 100 millions de dollars auprès des investisseurs de la SPAC, dont fait partie Omar Ishrak, l'ancien patron et président du conseil d'administration de Medtronic, un gros fabricant américain de dispositifs médicaux, indique Allurion dans un communiqué.

Omar Ishrak coprésidera la conseil d'administration d'Allurion et Bob Langer, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et cofondateur de Moderna, présidera le conseil consultatif scientifique.

Une cotation pour poursuivre son développement

Implantée en France depuis plusieurs années, la société a continué son expansion géographique en 2022 au Canada, au Mexique, en Inde, en Australie et au Brésil, et entend "poursuivre ce développement grâce à cette cotation".

Les nouveaux capitaux vont également "servir à la recherche et développement ainsi qu'à la publicité", pour gagner en "notoriété", a détaillé à l'AFP Benoit Chardon, directeur international d'Allurion, basé à Paris.

Jusqu'à présent, 150.000 patients ont été traités par le programme d'Allurion qui réalise son activité "principalement en Europe, au Moyen-Orient et Amérique latine", mais pas encore aux Etats-Unis, où les coûts de lancement des dispositifs médicaux sont élevés, ni en Chine, a-t-il ajouté.

Fondée en 2009 à Harvard (Massachusetts, Etats-Unis), Allurion a mis au point un dispositif médical destiné à lutter contre l'obésité: un ballon gastrique à avaler sous forme de capsule, avec une durée de vie de quatre mois environ avant résorption, qui doit aider les patients à réduire leur consommation alimentaire.

Elle propose en complément un programme de changement comportemental et de suivi des patients à distance en utilisant l'intelligence artificielle. Son chiffre d'affaires est passé de 20 millions de dollars en 2020 à 64 millions l'an dernier.

"La gestion du poids et l'intelligence artificielle sont deux thèmes qui façonneront les prochaines décennies de soins de santé, et Allurion fait un travail de pionnier dans ces deux domaines", a déclaré le Dr Shantanu Gaur, cofondateur et président-directeur général d'Allurion, cité dans le communiqué.

Grâce à l'intelligence artificielle, "on arrive à prédire dès le 20e jour du programme qui a les meilleures chances de perdre du poids", ce qui permet de modifier l'accompagnement de ceux qui risquent de ne pas atteindre leurs objectifs, indique pour sa part Benoit Chardon, d'Allurion.

(Avec AFP)