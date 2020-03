Adidas annonce jusqu'à un milliard d'euros de pertes en Chine au 1er trimestre

(BFM Bourse) - La marque aux trois bandes s'attend à perdre entre 800 millions et un milliard d'euros dans la région "grande Chine" sur le seul premier trimestre, en raison de l'épidémie de Covid-19 qui a entraîné une chute des ventes de 80% pour la période du 25 janvier à fin février.

À contre-courant d'un Dax 30 au rebond mercredi matin (+1,74% à 9h30), Adidas a ouvert en repli de 3,3% avant de creuser brusquement ses pertes pour céder 8,4% à 202,35 euros. Le titre de l'équipementier sportif cède désormais 30,9% depuis le 19 février dernier, quand il s'échangeait encore à près de 300 euros. En cause, la forte dépendance du groupe à l'Asie, son premier marché en 2019 devant l'Europe, resté quasiment à l'arrêt durant un mois avant la lente reprise observée actuellement.

Conséquence de cette paralysie, Adidas a littéralement sabré ses prévisions de revenus dans la région et a annoncé mercredi s'attendre à une baisse comprise entre 800 millions et 1 milliard d'euros de son chiffre d'affaires en Chine au premier trimestre sous l'effet du coronavirus après une chute des ventes de 80% sur la période allant du 25 janvier à fin février. Le marché n°1 du groupe avait enregistré 2,1 milliards d'euros de revenus sur les trois premiers mois de l'année 2019.

Le bénéfice opérationnel, qui avait atteint 819 millions d'euros au premier trimestre 2019, devrait chuter de 400 à 500 millions d'euros a également indiqué le groupe dans un communiqué, précisant que "l'impact total sur l'année 2020 n'est pas quantifiable" en raison d'une "grande incertitude". Celle-ci concerne notamment la trajectoire de reprise en Chine, mais aussi un éventuel impact sur d'autres pays et la "disponibilité de matières premières".

Réouverture des entrepôts en Chine

"Depuis l'apparition du coronavirus, nous voyons un impact négatif significatif sur nos opérations en Chine après le Nouvel An lunaire", a noté le patron Kasper Rorsted. Après une "forte croissance" dans les trois premières semaines de 2020, le groupe d'Herzogenaurach a pâti de la fermeture d'un grand nombre de magasins et d'une "réduction significative du volume de clientèle" dans les autres.

Hors impact de l'épidémie, Adidas prévoit une hausse de son chiffre d'affaires global entre 6% et 8%, tiré notamment par la région Asia-Pacifique. Depuis fin février, Adidas enregistre d'ailleurs une "légère amélioration" de ses activités en Chine avec la réouverture des entrepôts et le retour "lent" des clients. Le groupe s'appuie sur un réseau de 500 magasins exploités en propre en Chine. L'équipementier précise par ailleurs qu'il enregistre "une baisse du nombre de clients et des effets négatifs sur les affaires au Japon et en Corée du Sud". La production en Chine, elle, "a en grande partie redémarré", note Adidas dans le communiqué.

Puma "incapable de quantifier l'impact"

Le groupe fondé en 1948 par Rudolf Dassler (le frère aîné d'Adolf Dassler, dit "Adi Dassler", fondateur d'Adidas en 1949) et également basé à Herzogenaurach (sur l'autre rive de l'Aurach qui traverse le village) s'est en revanche dit "incapable de quantifier l'impact sur ses profits et son chiffre d'affaires annuels". À la Bourse de Francfort, le titre du 3e équipementier sportif mondial (derrière Nike et Adidas) cède 3,1% à 56,85 euros.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse