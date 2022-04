Accenture : Investissement dans Titan Space Technologies

(CercleFinance.com) - Accenture annonce un investissement stratégique dans Titan Space Technologies, une société dont la mission est de rendre possible la recherche et l'expérimentation dans l'espace pour les entreprises clientes.



La plateforme mise au point par Titan Space Technologie pourrait permettre d'accélérer le développement de la prochaine génération d'innovations technologiques scientifiques notamment sur la réponse immunitaire, la capture du carbone ainsi que d'autres applications biomédicales.



'Le secteur spatial privé et commercial en plein essor a créé une opportunité unique pour les entreprises de tirer parti de l'environnement unique de R&D de l'espace ainsi que de l'IA et d'autres technologies de plus en plus sophistiquées pour résoudre potentiellement nos problèmes les plus urgents ici sur terre tels que comme le changement climatique, les interventions contre les maladies et les pénuries de matériaux ', a déclaré Tom Lounibos, directeur général d'Accenture Ventures.





