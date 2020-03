Point recommandations des analystes : EDF, Vicat, Société Générale, Engie, Crédit Agricole...

(BFM Bourse) - Amundi (cours de clôture mercredi 57,80 euros): AlphaValue abaisse son conseil à vendre, au lieu d'accumuler. L'objectif est fixé à 42,40 euros.

Bastide-Le Confort Médical (cours de clôture mercredi 29 euros): Neutre, Oddo BHF ramène son cours cible de 41 à 31 euros.

Crédit agricole (cours de clôture mercredi 7,44 euros): Berenberg réduit encore son objectif, de 10 à 5,70 euros, en demeurant vendeur.

Dassault Systèmes (cours de clôture mercredi 130 euros): Jefferies réduit son cours cible de 152 à 136 euros, en conseillant de conserver le titre.

EDF (cours de clôture mercredi 7,50 euros): HSBC abaisse sa recommandation d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 8,70 euros.

Engie (cours de clôture mercredi 10,58 euros): Morgan Stanley ne recommande plus qu'une pondération neutre, et non une surpondération, avec 13,80 euros pour objectif.

Société Générale (cours de clôture mercredi 17,30 euros): Berenberg là aussi réduit fortement son objectif (de 23 à 12 euros) et reste vendeur.

Vetoquinol (cours de clôture mercredi 45,70 euros): Oddo BHF réduit son objectif de 73 à 51 euros et maintient un avis neutre.

Vicat (cours de clôture mercredi 24 euros): Citigroup relève sa recommandation de neutre à l'achat, parallèlement à une révision en baisse de son objectif à 30 euros.

Vinci (cours de clôture mercredi 74,66 euros): AlphaValue diminue son cours cible de 109 à 92,70 euros mais reste à l'achat.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse