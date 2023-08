Acticor biotech : Résultats positifs pour le glenzocimab

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Acticor Biotech, entreprise spécialisée dans le développement du glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardio-vasculaires, annonce aujourd'hui les résultats de sa collaboration avec Brainomix Limited pour l'analyse par intelligence artificielle (IA) des résultats d'imagerie cérébrale des patients atteints d'accident vasculaire cérébral (AVC) dans le cadre d'une étude de phase 1b/2a ACTIMIS.



'Les résultats préliminaires semblent montrer que le glenzocimab réduit non seulement la survenue des hémorragies intracrâniennes, mais aussi leur volume, par rapport au placebo', met en avant Yannick Pletan, directeur général délégué et directeur médical d'Acticor Biotech.



' Cette analyse réalisée dans nos laboratoires nous a permis d'identifier précisément le mode d'action et de montrer l'efficacité du glenzocimab. Elle a par ailleurs prouvé que le glenzocimab réduisait la taille des lésions cérébrales après une thrombolyse en cas d'AVC et a identifié des sous-groupes de patients qui semblent en tirer un bénéfice clinique plus important', ajoute George Harston, directeur médical de Brainomix et Médecin Consultant spécialiste de l'AVC.



Par conséquent, la société biopharmaceutique fait savoir que les résultats de l'étude ACTIMIS seront soumis pour publication lors de prochains congrès internationaux.





