Ackermans v.haaren : En recul après ses résultats de 1er semestre

(CercleFinance.com) - Ackermans & van Haaren recule de plus de 1% à Bruxelles, après la publication par la société d'investissement d'un bénéfice net de 56,3 millions d'euros au premier semestre 2020, contre 104 millions (hors 108,9 millions de plus-values) un an auparavant.



'Bien entendu, le résultat semestriel consolidé du groupe AvH souffre des mesures de confinement liées à la crise de la Covid-19 et de la volatilité sur les marchés boursiers', souligne le CEO - président du comité exécutif Jan Suykens.



Attendant une nette amélioration des résultats au second semestre et un solide bénéfice net consolidé sur l'exercice, le conseil d'administration proposera à une AG extraordinaire la distribution d'un dividende de 2,32 euros par action au quatrième trimestre 2020.



