Ackermans v.haaren : Bénéfice record en 2019

(CercleFinance.com) - Ackermans & van Haaren recule de 2,5% à Bruxelles, après l'annonce d'un bénéfice record de 394,9 millions d'euros sur l'ensemble de 2019, en croissance de plus de 36% grâce, entre autres, à une importante plus-value sur la vente de Residalya.



Le conglomérat belge réalise ainsi un rendement des fonds propres de 11,3% pour l'année écoulée. Il est proposé à l'assemblée générale des actionnaires d'augmenter le dividende de 7,8% pour le porter à 2,50 euros par action.



'Avec une trésorerie nette de 267 millions d'euros fin 2019, nous avons non seulement l'ambition mais aussi les ressources financières pour continuer à entreprendre en 2020', affirme Jan Suykens, président du comité exécutif.



