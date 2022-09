Accor : Stifel maintient sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation à vendre et son objectif de cours à 28E sur le titre Accor.



'Accor annonce le relèvement de ses prévisions d'EBITDA pour l'exercice 22, ce qui implique une hausse de c.6% par rapport aux prévisions actuelles du consensus', débute l'analyste pour qui cette annonce devrait constituer 'une surprise partielle pour les investisseurs'.



En outre, la société a annoncé qu'elle était entrée en négociations exclusives pour la vente du bâtiment de son siège social, relève Stifel. 'Ce qui implique une rentrée de fonds d'environ 165 millions d'euros (impact neutre sur la dette nette)'.



Des nouvelles, poursuit l'analyste, qui plairont aux investisseurs et ' apporteront une certaine dynamique à court terme au titre après la récente sous-performance'.



Malgrè cette dynamique à court terme, Stifel reste prudent sur les actions en raison de la combinaison 'd'attentes de consensus exigeantes et de multiples tendus'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.