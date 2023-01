Accor : Propose les eaux SOURCE dans des hôtels à Singapour

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Accor s'associe à SOURCE Global, PBC pour proposer la première marque d'eau potable embouteillée véritablement durable au monde dans les hôtels de premier plan de Singapour.



Accor remplacera l'eau embouteillée en plastique à usage unique dans les principaux hôtels de Singapour par de l'eau potable de qualité supérieure conditionnée dans des bouteilles en verre réutilisables et fabriquée par SOURCE Hydropanels.



Les Hydropanels SOURCE® de l'entreprise créent de l'eau potable en utilisant la lumière du soleil et l'air comme seuls intrants.



SOURCE livrera son eau dans des bouteilles en verre réutilisables, qui seront recueillies, nettoyées et remplies à nouveau près de la ' ferme d'eau ' de SOURCE.



' Ce partenariat était un prolongement naturel du travail que nous faisons pour faire en sorte que nos hôtels fonctionnent de manière plus durable et aient un impact positif sur les communautés dans lesquelles nous sommes présents.' a déclaré Nigel Moore, vice-président principal, Alimentation et boissons, Asie du Sud-Est, Japon et Corée du Sud.



