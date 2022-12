Accor : Jefferies dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade sa recommandation sur Accor de 'conserver' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 33 à 21 euros, déclarant voir un rapport risque-rendement orienté à la baisse sur le titre de la chaine hôtelière française.



'La croissance est destructrice de valeur avec un ROIC (retour sur investissement) de 6% attendu en 2023 et restera difficile en période de récession', estime le broker, ajoutant qu'Accor se traite en ligne avec InterContinental Hotels malgré le risque d'exécution.



