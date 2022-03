Accor : Berenberg relève sa recommandation à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Accor à 'achat', contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un objectif de cours maintenu à 32 euros.



S'il se dit conscient du dilemme qui peut se poser pour les investisseurs face à un tel dossier, l'intermédiaire financier souligne que le redressement du groupe hôtelier se fait conformément à ses attentes et juge qu'il s'agit du bon moment pour passer à l'achat sur une valeur dont il estime le potentiel haussier à près de 30%.



L'analyste ajoute qu'Accor n'affiche qu'une exposition limitée à la Russie et l'Ukraine, aussi bien en termes de chambres que de clientèle, tout en reconnaissant que la situation géopolitique actuelle présente un risque d'escalade potentielle.



