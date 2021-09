Acanthe dev. : Le titre bondit après les semestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Acanthe Développement gagne plus de 8% lundi à la Bourse de Paris, soutenue par la publication vendredi soir de résultats semestriels en nette amélioration.



A 11h00, le titre de la société d'immobilier, qui réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires à Paris et à Bruxelles, progresse de presque 8,7% dans un volume 40 fois supérieur aux échanges de vendredi.



La foncière, présidée et dirigée par Alain Duménil, a annoncé que son résultat opérationnel était ressorti à 7,2 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre une perte de 1,4 million un an plus tôt.



Ce bénéfice comprend principalement une plus-value de cession réalisée sur un immeuble situé Rue de Rivoli, un élément compensé par une charge nette de 3,1 millions d'euros relative à la résiliation à l'amiable d'un bail rue de Bassano.



Au premier semestre, le chiffre d'affaires s'est établi à un peu de plus de deux millions d'euros, dont 1,75 millions de revenus locatifs, contre plus de trois millions un an plus tôt.



Le groupe - qui évoque une situation financière 'extrêmement saine' avec un bilan totalement désendetté - dit vouloir se concentrer sur la stabilité de ses revenus locatifs et de son niveau d'occupation.



