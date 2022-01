Abionyx pharma : La molécule d'Abionyx CER-001 va être expérimentée dans le Covid-19, l'action flambe

(BFM Bourse) - Un faible taux de HDL (le "bon" cholestérol) chez les patients hospitalisés apparaît associé à des formes plus graves de la maladie, incitant les médecins à tester le "bio-HDL" d'Abionyx dans un cadre compassionnel.

Après deux exercices de très vif rebond boursier (+147% l'an dernier, +193% en 2020), la biotech toulousaine attaque 2022 du bon pied, l'action bondissant de 21,56% à 3,04 euros mardi matin, à la faveur d'une nouvelle annonce au sujet de sa molécule phare, CER-001.

Repositionnée dans diverses maladies rares touchant les reins notamment après plusieurs échecs entre 2017 et 2019 dans le domaine cardiovasculaire, cette molécule semble désormais trouver différentes applications prometteuses.

Ainsi l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a accordé une "autorisation d’accès compassionnel" (la nouvelle forme des "Autorisations Temporaire d'Utilisation nominative", délivrée à la demande et sous la seule responsabilité du médecin prescripteur face à une situation médicale sans solution thérapeutique) dans le Covid. En réaction, le titre accentuait donc sa progression.

Augmenter le "bon" cholestérol

Le Covid-19, rappelle l'ex-Cerenis (devenu Abionyx Pharma en 2019), est associé à des symptômes respiratoires caractérisés par une lésion pulmonaire aiguë, évoluant rapidement vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Le dysfonctionnement pulmonaire est rapidement accompagné d'un "orage de cytokines", au cours duquel des cytokines inflammatoires sont abondamment libérées dans le sang, entraînant des lésions des tissus. Or, il a par ailleurs été observé une diminution des taux de cholestérol total, de LDL et de HDL chez les patients covidés. Et le risque de développer une forme grave apparaît plus important chez les patients présentant un faible taux de HDL à leur admission à l'hôpital, par rapport aux patients présentant un taux de HDL élevé. De même, on observe que la la guérison s'accompagne d'une remontée des taux de lipides sériques.

Ces anomalies lipidiques pourraient donc être modifiées par des agents pharmacologiques qui augmentent les taux plasmatiques d'ApoA-I et de HDL, mais surtout qui augmentent les particules HDL fonctionnelles. Ainsi, le CER-001 -un mimétique du HDL, le "bon" cholestérol- pourrait être susceptible d’améliorer le résultat clinique des patients atteints de Covid-19. Abionyx prend soin d'employer le conditionnel, dans la mesure où il n'y a pas aujourd'hui, et pour cause, de signaux de bénéfice clinique.

En France, l’utilisation de spécialités pharmaceutiques ne bénéficiant pas encore d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) et ne faisant pas l’objet d’un essai clinique s'effectuait jusqu'ici dans le cadre d'Autorisations Temporaires d’Utilisation (ATU). Ce cadre évolue pour devenir Autorisations d'Accès Compassionnel (AAC). Pour les patients et les médecins les modalités et critères d'accès à ces traitements ne sont globalement pas modifiés par la réforme, en revanche les industriels doivent s'engager vers une demande d'accès précoce s'ils envisagent un développement clinique et commercial dans une indication donnée.

