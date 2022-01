Abionyx pharma : Croissance de 9% du CA en 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bluelinea annonce un chiffre d'affaires pour l'année 2021 en croissance organique de 9% à 7,42 millions d'euros, montant qui n'intègre pas l'acquisition de la société Securitas Téléassistance, finalisée le 31 décembre à minuit.



La société revendique une croissance régulière tout au long de l'année 2021 malgré une activité opérationnelle encore largement perturbée par les conséquences de la crise sanitaire, avec des croissances de 5% en B2C (séniors et domiciles) et de 15% en B2B (établissements).



'Grâce à la valeur ajoutée de ses offres, que ce soit dans le cadre du maintien à domicile grâce aux objets de santé connectés ou de la digitalisation des établissements de soins, Bluelinea a su séduire un nombre croissant de clients', affirme-t-elle.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.