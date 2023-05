Abionyx pharma : Succès d'un nouveau bioprocédé industriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Abionyx progresse de presque 15% à la Bourse de Paris ce jeudi après avoir annoncé le succès de la fabrication d'un premier lot de sa protéine humaine recombinante selon un nouveau bioprocédé.



La 'biotech' indique avoir réussi la bioproduction industrielle d'un lot de CER-001 selon les 'bonnes pratiques de fabrication' (BPF), ce qui confirme d'après elle la pertinence de sa stratégie de relocalisation en France, opérée il y a quatre ans



Dans le cas de CER-001, c'est la protéine naturelle ApoA-I - produite à partir de cellules et non dérivée de plasma ou de sang purifié - qui constitue l'élément le plus important du procédé de fabrication.



Dans son communiqué, Abionyx Pharma souligne être la seule société à maîtriser ce procédé à ce jour.



Grâce au succès de la production du premier lot, la société prévoit d'initier des essais mondiaux de plus grande envergure afin d'explorer de nouveaux avantages cliniques de ces thérapies.



