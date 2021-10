Abionyx pharma : Résultats précliniques positifs en ophtalmologie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma a présenté jeudi des résultats précliniques positifs préfigurant le potentiel thérapeutique de sa technologie bio-HDL en ophtalmologie.



L'étude, précise la biotech toulousaine dans un communiqué, a montré que la bio-HDL testée s'est avérée totalement sûre et très bien tolérée au niveau de la surface oculaire et à l'intérieur de l'oeil.



Ces conclusions ont été obtenues quelle que soit la voie d'administration: par injection intraveineuse, par application de gouttes à la surface de l'oeil ou par injection à l'intérieur de l'oeil (dans le vitré).



Les individus traités dans le vitré ont montré statistiquement une réduction des signes de l'uvéite, une inflammation du tractus uvéal, de l'iris, du corps ciliaire et de la choroïde.



A la Bourse de Paris, l'action Abionyx progressait de plus de 8% en fin de matinée, ce qui en faisait l'une des hausses les plus notables du marché ce jeudi.



