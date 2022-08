Abionyx pharma : Quatre millions de trésorerie à fin juin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma affiche une trésorerie de quatre millions d'euros au 30 juin, avant encaissement des CIR, la société de biotechnologies rappelant que la phase 2a pour CER-001 est entièrement financée et qu'aucun instrument financier dilutif n'a été mis en place.



Elle a enregistré un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 2,63 millions d'euros, après élimination des opérations intra-groupe entre Iris Pharma (près de 3,03 millions d'euros de CA semestriel) et Abionyx Pharma.



'Le CA consolidé traduit le fait que depuis l'intégration d'Iris Pharma, la biotech a décidé de concentrer ses efforts sur les études précliniques de la bio-HDL dans l'ophtalmologie, afin de déterminer les axes stratégiques de développement', explique-t-elle.



