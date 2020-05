Abeo : Progression de 2,3% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Le groupe d'équipements de sport et de loisirs Abeo affiche, après un retournement brutal au mois de mars, un chiffre d'affaires de l'exercice 2019-20 de 235,7 millions d'euros, en progression de 2,3% (-3% en organique et effet de change favorable de 0,4%).



Le niveau de marge d'EBITDA courant (hors IFRS16) a mécaniquement été impacté par la baisse d'activité de mars. Néanmoins, hors effet Covid-19, la société anticipe pour le second semestre une progression du taux de marge d'EBITDA courant par rapport au premier.



Les prises de commandes s'élèvent à 242 millions, en progression de 2,1% (-4,4% en organique, +6% en croissance externe et +0,4% d'effet de change) et reflètent un environnement économique difficile en raison des incertitudes liées à la crise du Covid-19.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ABEO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok