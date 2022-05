Abeo : Progression de 18% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Abeo annonce avoir réalisé, sur l'ensemble de son exercice 2021-22, un chiffre d'affaires de 205,3 millions d'euros, en progression de 18% (+16,5% en organique), après une année 2020-21 marquée par de fortes perturbations liées à la crise sanitaire.



Le fournisseur d'équipements de sport et de loisirs pointe aussi un niveau de prises de commandes cumulées au 31 mars 2022 de 222,5 millions d'euros, en hausse de 30,1% et en accélération sur le second semestre 2021-22.



Ainsi, au regard du bon niveau d'activité réalisé sur l'ensemble de l'année associé aux effets pérennes du plan de performance mis en place durant la crise, Abeo anticipe une solide rentabilité opérationnelle pour l'exercice clos le 31 mars 2022.



