Abeo : Lancement prometteur pour le Vogoscope

(CercleFinance.com) - Abeo progresse de près de 5% ce mercredi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'un lancement commercial 'prometteur' pour le 'Vogoscope', le produit qu'il développe en collaboration avec Vogo.



Ce kit 'clé-en-main' permet la captation multi-caméras et la diffusion vidéo en direct et en différé de sports amateurs, notamment dans les centres d'entraînement et aux collectivités.



Cet outil vidéo 'facile à mettre en oeuvre' est destiné aux coaches sportifs et staff technique cherchant à améliorer la performance sportive des athlètes.



Il permet également au public de suivre les compétitions ne bénéficiant pas d'une captation filmée ou télévisée.



Abeo souligne que le déploiement de la solution s'est accéléré début 2021, avec - entre autres - des contrats conclus avec les CREPS de Nantes et d'Ile-de-France.



