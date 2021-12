Abeo : Entouré après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Abeo grimpe de 8% après la publication d'un bénéfice net part du groupe au titre du premier semestre 2021-22 de 3,1 millions d'euros, contre -2,3 millions un an auparavant, et d'un taux d'EBITDA courant en hausse de 3,6 points à 13,4% du chiffre d'affaires.



Soutenu par la reprise d'activité, notamment dans les divisions sport et vestiaires, le chiffre d'affaires semestriel du groupe d'équipements de sport et de loisirs ressort en croissance de 14,1% (+13,8% à taux de change constant), à 95,6 millions d'euros.



Abeo revendique aussi des prises de commandes de 104,4 millions d'euros, en progression de 25,7% à fin septembre 2021, soutenues par l'ensemble des divisions avec une inflexion de tendance très positive sur le marché du Sportainment aux États-Unis.



