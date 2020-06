Abeo : Chute de 90% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Abeo, fournisseur d'équipements de sport et de loisirs, publie un résultat part nette du groupe 2019/20 de 0,7 million d'euros, contre 7,2 millions pour l'exercice précédent, et un résultat opérationnel courant en baisse de 19,2% à dix millions d'euros.



Il a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 235,7 millions d'euros, en progression de 2,3%, soutenu par un effet périmètre de +4,9%. La croissance organique s'est établie à -3%, fortement impactée par la crise sanitaire du Covid-19.



Compte-tenu des incertitudes liées au contexte, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 28 juillet de ne pas verser de dividende au titre de 2019/20. Abeo estime ne pas être en mesure de formuler d'objectifs financiers pour 2020/21.



