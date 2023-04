Abbvie : Relèvement d'objectifs pour 2023

(CercleFinance.com) - AbbVie annonce relever sa fourchette-cible de BPA ajusté pour 2023 à entre 10,72 et 11,12 dollars, contre 10,62 à 11,02 dollars précédemment, après l'annonce d'un BPA ajusté en baisse de 22,2% à 2,46 dollars pour le premier trimestre, mais supérieur à son attente.



Le groupe de santé affiche un chiffre d'affaires trimestriel de plus de 12,2 milliards de dollars, en baisse de 9,7% (-8,3% sur une base opérationnelle), pénalisé par de moindres revenus dans ses activités immunologie, oncologie, hématologie et esthétique.



