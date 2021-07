Abbvie : Fourchette-cible de BPA annuel relevée

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats de deuxième trimestre, AbbVie relève sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2021, l'anticipant désormais entre 12,52 et 12,62 dollars, et non plus entre 12,37 et 12,57 dollars.



Sur le trimestre écoulé, le laboratoire pharmaceutique a engrangé un BPA ajusté de 3,11 dollars pour un chiffre d'affaires en croissance de 33,9% à un peu mois de 14 milliards (+19,3% sur une base opérationnelle comparable).



