Abbvie : Avis positif dans la rectocolite hémorragique en GB

(CercleFinance.com) - AbbVie a annoncé vendredi soir que le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) avait recommandé la mise sur le marché de Rinvoq, son nouveau traitement contre la rectocolite hémorragique.



Le groupe biopharmaceutique américain précise que l'opinion favorable émise par le régulateur sanitaire britannique concerne les formes modérée à grave de la maladie chez les patients adultes pour lesquels les traitements conventionnels s'avèrent impossibles à prescrire ou tout simplement inefficaces.



Cet avis positif, qui concerne l'Angleterre et le Pays de Galles, s'inscrit dans le sillage de la recommandation favorable déjà émise le mois dernier par les autorités écossaises.



D'après AbbVie, la rectocolite hémorragique touche environ 300.000 personnes au Royaume-Uni.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel