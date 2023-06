Abbvie : Obtient une importante commande en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ABB a obtenu une importante commande de l'un des plus grands constructeurs de navires offshore en Chine, Yantai CIMC Raffles Offshore, pour la fourniture d'une technologie intégrée de pont à hélice pour les deux nouveaux navires d'installation d'éoliennes de Havfram Wind.



Ces navires, qui intègrent la toute dernière technologie de transmission hybride à batterie, 'seront parmi les plus efficaces sur le plan énergétique dans le secteur de l'éolien en mer', souligne ABB.



Le champ d'application d'ABB comprend quatre unités de propulsion principale électrique Azipod d'une puissance de propulsion totale de 17 MW ; le système de distribution électrique Onboard DC Grid ; une installation de stockage d'énergie de 4,1 MWh ainsi qu'un ensemble complet d'automatismes et de technologies numériques.



En service, les navires pourront tirer parti des avantages de la connexion numérique au réseau ABB Ability Collaborative Operations pour l'assistance à distance et la maintenance prédictive.



'Cette commande démontre les avantages en termes d'efficacité, de sécurité et de fiabilité que notre solution pont-hélice peut apporter à nos clients sur ce marché exigeant et en pleine croissance', a déclaré Juha Koskela, président de la division ABB Marine & Ports.



