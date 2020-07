Abbott laboratories : Consensus battu au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Abbott Laboratories affiche un BPA ajusté des opérations poursuivies en chute de 30,5% à 57 cents au titre du deuxième trimestre 2020, battant toutefois de 16 cents le consensus, pour des revenus en baisse de 8,2% à plus de 7,3 milliards.



En organique, le chiffre d'affaires du groupe de santé a diminué de 5,4%, une croissance en nutrition (+3,1%) et en diagnostics (+7,1%) ayant été contrebalancée par des reculs en pharmaceutiques établis (-0,7%) et surtout en équipements médicaux (-19,9%).



Abbott déclare anticiper pour l'ensemble de 2020 un BPA ajusté d'au moins 3,25 dollars. Pour rappel, il avait suspendu il y a trois mois, en raison des incertitudes sur la pandémie, une fourchette cible précédente qui allait de 3,55 à 3,65 dollars.



