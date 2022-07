Ab inbev : Baisse de 3% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - AB InBev publie un BPA sous-jacent de 0,73 dollar au titre du deuxième trimestre, en baisse de 3% en comparaison annuelle, mais un EBITDA normalisé de 5,1 milliards de dollars, en hausse de 7,2% malgré une réduction de la marge d'EBITDA de 1,3 point à 34,5%.



Les produits du brasseur ont augmenté de 11,3% avec une hausse des produits par hectolitre de 7,5% et des volumes totaux en croissance de 3,4%, les volumes de ses propres bières affichant une hausse de 2,7% et ceux des non-bières, une hausse de 8,2%.



'La mise en oeuvre sans relâche de notre stratégie, la force de nos marques et la transformation numérique accélérée nous ont permis de saisir l'instant dans un environnement opérationnel qui reste dynamique', commente son CEO Michel Doukeris.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel