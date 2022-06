2crsi : Le report de la publication des comptes de 2CRSI a du mal à passer

(BFM Bourse) - Alors qu'arrive le terme du délai légal de quatre mois après la fin de l'exercice, le fabricant strasbourgeois de serveurs informatiques a fait savoir qu'il reportait la publication de ses comptes 2021/2022, sans avancer d'explication. Le titre 2CRSI plonge.

Un retard qui n'est jamais d'un bel effet. Chaque société cotée est tenu de publier ses comptes dans les quatre mois après la fin de son exercice. Et chaque année, une poignée d'émetteurs prennent le risque de se faire taper sur les doigts par l'AMF et/ou l'opérateur de marché Euronext. Si la société retardataire ne corrige pas la situation rapidement, une batterie de sanctions croissantes peut être engagée: publication du nom des sociétés en retard de publication ("name & shame"), suspension de cotation, pénalités financières voire in fine la radiation. L’AMF est par ailleurs susceptible d’engager une action en justice en vue d'obtenir du tribunal une injonction de publication sous astreinte.

L'exercice du concepteur et constructeur de solutions informatiques éco-énergétiques haute performance 2CRSI allant du 1er mars au 28 février, le délai courrait donc jusqu'à ce mardi, mais l'entreprise a fait savoir qu'elle ne serait pas en mesure de s'y conformer.

Dans un communiqué, le groupe strasbourgeois a annoncé lundi soir le report de la publication de ses résultats annuels consolidés et de son rapport annuel 2021-2022. Sans préciser les raisons de ce report, 2CRSI assure avoir "d’ores et déjà pris les mesures nécessaires pour finaliser les documents dans les meilleurs délais". La société est malheureusement coutumière du fait. Fin mai 2021, 2CRSI avait annoncé un report de ses comptes annuels 2020-20221 au 15 juin avant de finalement livrer sa copie... le 1er juillet suivant.

Jusqu'à présent, l'entreprise installée à Strasbourg vers Hautepierre-Poterie a seulement fait état d'un chiffre d'affaires de 182 millions d'euros pour l'exercice 2021-2022, en progression de 11,4% par rapport à 2020-2021 et avait prévu de communiquer le détail des résultats le 27 juin, en vue de tenir son assemblée générale le 31 août.

Le groupe "annoncera prochainement par voie de communiqué de presse les prochaines dates de publication" mais l'absence d'explications n'est pas du goût des investisseurs: vers 11h00, l'action 2CRSI perd 14,7% à 3,65 euros, un plus bas depuis trois mois.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse