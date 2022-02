Worldline : Hausse de 5% du BPA normalisé en 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Worldline publie un BPA normalisé en hausse de 5,4% à 1,57 euro au titre de 2021, une marge d'EBO en amélioration de 220 points de base à 25,3% du chiffre d'affaires et un flux de trésorerie disponible de 407 millions d'euros, soit 43,6% de conversion de l'EBO.



Le chiffre d'affaires a atteint 3,69 milliards d'euros, en croissance organique de 6,8% (dont +12% au dernier trimestre) par rapport à un objectif d'au moins 6%, grâce à la croissance soutenue dans les services aux commerçants et les services financiers, malgré la Covid-19.



Pour 2022, le groupe de solutions de paiement vise une croissance organique du CA de 8 à 10%, une amélioration de la marge d'EBO de 100 à 150 pb par rapport au proforma 2021 de 25%, et un taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l'ordre de 45%.



