Worldline : Déjà renforcé par la crise, Worldline profite maintenant de la faillite de Wirecard

(BFM Bourse) - Le titre du spécialiste français des services de paiement tutoie désormais son sommet historique, à la faveur d'un nouveau bond jeudi dans le sillage de la faillite du (pseudo) fleuron allemand Wirecard, qui ouvre de nouvelles perspectives aux acteurs bien établis du secteur.

L'effondrement de Wirecard soulève des questions -notamment en matière de supervision financière, que ce soit de la part des autorités compétentes, des analystes ou des agences de notation- mais ouvre par ailleurs de nouvelles perspectives pour ses (anciens) concurrents. Le spécialiste français du secteur des paiements électroniques, Worldline, revenu dans le CAC en mars dernier après en avoir été évincé en juin 2019, profite déjà de l'annonce en Bourse.

Après son bond de 6,1% jeudi, le titre de l'ancienne filiale créée à partir de l'activité paiement d'Atos (dont Worldline a pris son indépendance l'an dernier) domine encore le palmarès de l'indice phare vendredi. Avec un bond de 4,6% à 77,22 euros peu après 13h, le titre Worldline reprend désormais près de 130% depuis son plancher du 19 mars, et tutoie son sommet historique atteint à la clôture du 19 février dernier (à 77,5 euros).

"La crise a fait gagner 5 ans au paiement digital"

Dans ce contexte, la faillite de Wirecard devrait donc créer des opportunités supplémentaires pour les acteurs bien établis. Un analyste qui suit le dossier Worldline estime ainsi que Worldine "peut en profiter de deux manières: en reprenant les clients marchants de Wirecard, notamment grâce à ses positions dominantes en Allemagne -nous pouvons supposer que les gros "retailers" vont vouloir s’associer avec des acteurs plus solides, ou en rachetant directement des périmètres d’activité (des actifs) de Wirecard", option qu'il juge "moins probable".

Les analystes au soutien

"Wirecard compte parmi ses clients plus de 1.300 commerçants, dont 16 enregistrent un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros" rappelle pour sa part William Beavington, analyste en charge du secteur chez Jefferies, qui concède que certains d'entre eux ne sont pas d'une qualité extraordinaire (site pornos, casinos en ligne et compagnies aériennes). S'il voit le spécialiste néerlandais du secteur Adyen tenter de s'emparer des clients de Wirecard dans l'hôtellerie et le commerce de détail, il estime "qu'il y a une place à prendre (pour Worldline, NDLR) dans le domaine du paiement par carte chez les commerçants de la région dite "DACH" (Allemagne, Autriche, Suisse)", le groupe français y étant déjà bien implanté. Avec la finalisation du rachat d'Ingenico (pour 7,8 milliards d'euros), William Beavington ajoute que des opportunités devraient également exister dans le commerce électronique pour Worldline.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

