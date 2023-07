Wallix : Le titre sans réaction après le C.A. semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wallix a annoncé vendredi avoir signé un 'excellent' premier semestre, conformément à son objectif d'une accélération de sa croissance organique en 2023.



L'éditeur de logiciels de cybersécurité indique que la croissance de son activité s'est accélérée sur les six premiers mois de l'année, avec un chiffre d'affaires de 13,9 millions d'euros, en hausse de 26,4%.



'Le premier semestre 2023 marque un retour de Wallix à l'hyper croissance organique conforme à notre plan stratégique et à nos ambitions', souligne le PDG Jean-Noël de Galzain.



Le groupe explique ce taux de croissance élevé par l'évolution de son modèle économique vers un système de souscription censé garantir un flux de revenus récurrents et une meilleure visibilité financière à long terme.



Wallix - qui ambitionne de devenir un champion européen de la cybersécurité - réitère son ambition de poursuivre sa dynamique de croissance et atteindre un résultat d'exploitation à l'équilibre en 2024.



Le titre, en baisse de 0,5% vendredi, ne réagissait pas beaucoup à cette publication vendredi à la Bourse de Paris.



