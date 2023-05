Voyageurs du monde : Victime d'une cyberattaque

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voyageurs du Monde annonce avoir subi une cyberattaque dans la nuit du 15 au 16 mai, attaque qui a été circonscrite. Le groupe a coupé les accès internet et envisage une reprise progressive de l'activité à partir du début de la semaine prochaine.



Du point de vue de ses opérations, la téléphonie et les courriels sont fonctionnels ainsi que les sites web clients. Voyageurs du Monde peut ainsi assurer le suivi des départs en cours de ses clients ainsi que les demandes de nouveaux voyages.



'A date, aucun élément ne permet de nous indiquer que des données de nos clients ont été dérobées', ajoute le groupe de tourisme, précisant en outre qu'aucune donnée de paiement n'est stockée sur ses systèmes.



