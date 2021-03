Voyageurs du monde : Protocole d'investissement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voyageurs du Monde annonce la signature d'un protocole d'investissement entre les fondateurs, Certares et Nov Tourisme qui font leur entrée au capital, les investisseurs historiques, la société et son actionnaire de contrôle Avantage.



Certares, accompagné par Crédit Mutuel Equity et Bpifrance, souscrira à une émission d'obligations convertibles d'Avantage pour 40 millions d'euros, tandis que Voyageurs du Monde réalisera une première émission d'OC réservée pour 75 millions.



Dans un second temps, Voyageurs du Monde procédera à une seconde émission d'OC, avec maintien du DPS, au cours de juin 2021, pour environ 55 millions, Avantage s'engageant à y souscrire à hauteur des 40 millions d'euros.



