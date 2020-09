Volkswagen : Traton relève son offre sur Navistar à 43 USD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que Traton sa branche camions a relevé son offre pour toutes les actions ordinaires en circulation de Navistar qui ne sont pas déjà détenues par Traton au prix de 43,00 USD par action en espèces.



L'offre représente une augmentation de 23 % par rapport aux 35 USD par action que Traton avait offerts à la fin du mois de janvier dernier.



Traton détient actuellement 16,8 % des actions ordinaires en circulation de Navistar.



' L'objectif de Traton, numéro 2 mondial mais absent du marché américain, est d'y développer ses activités pour concurrencer Daimler et Volvo, qui y sont très présents alors que Traton opère surtout en Europe et en Amérique latine ' indique Invest Securities.



Navistar a indiqué dans un communiqué que la direction allait 'examiner avec attention' cette offre.



