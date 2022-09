Volkswagen : Stifel maintient son conseil avant l'IPO Porsche

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours à 295E sur le titre Volkswagen (VW).



Pour l'analyste 'l'introduction en bourse de Porsche est bien couverte dans une fourchette de valorisation de 70 à 85 milliards d'euros'.



Stifel estime que l'extrémité inférieure de cette fourchette implique une valorisation du titre VW 'de 1,4 fois le ratio PE et un rendement de 53% du flux de trésorerie disponible, ainsi qu'un dividende spécial de 17E (+11,05 dividende ordinaire) pour les actionnaires de VW'.



Et de noter que les prévisions du groupe pour 2022 et 2023 sont conformes aux siennes concernant le chiffre d'affaires et l'EBIT de Porsche 'et nos estimations pour 2024-25 sont conformes aux prévisions de la direction (7,5 % de chiffre d'affaires, marge EBIT de 17 à 19 %).



